Рерайт авто тематика

$18
КопирайтингЗакрыт67 заявок728 просмотров
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Нужен рерайт интересных материалов на автомобильную тематику. Работы много. Выбираю по цене за 1000, обращаю внимание на примеры готовых работ. Возможно нужно несколько рерайтеров. Материалы мои.

Большая просьба, если у вы неспособны сделать читаемый рерайт, вам не нравится авто тематика и тд. - не тратьте моё и своё время. Нужен читаемый приятный рерайт.

Оплата за каждую неделю по факту, первое время могу каждый день. Только WMZ.

14 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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