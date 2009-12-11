Рерайт авто тематика

Выполнить рерайт статей 10000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт интересных материалов на автомобильную тематику. Работы много. Выбираю по цене за 1000, обращаю внимание на примеры готовых работ. Возможно нужно несколько рерайтеров. Материалы мои.
Большая просьба, если у вы неспособны сделать читаемый рерайт, вам не нравится авто тематика и тд. - не тратьте моё и своё время. Нужен читаемый приятный рерайт.
Оплата за каждую неделю по факту, первое время могу каждый день. Только WMZ.
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