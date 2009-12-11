Статья компьютерной тематики

Нужна статья для компьютерной газеты. Тема - всё, что связано с IT, кроме обзора программ и сайтов: обзор железяки, гаджета, полезные советы и пр. Объём - 4,5-5 тысяч символов с пробелами плюс иллюстрация (возможно, меньше, если иллюстраций несколько или будут таблицы). Можно - рерайт, но глубокий. Срок - до четверга-пятницы. Предлагайте свою тему, стоимость 1000 символов и ссылку (прямую!) на свою статью аналогичной тематики.

В случае успешного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество.

Дабы не воровали друг у друга темы, предложения скрываются. :)

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ!

Предложения в аську, личку и на электронку - не рассматриваются (кроме готовых статей на продажу).

Ссылки на разнотемное портфолио, текстовые биржи и прочие подобные кучи материалов и кусочков - не рассматриваются. Нужна прямая ссылка на статью.