Статья компьютерной тематики

КопирайтингЗакрыт5 заявок314 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна статья для компьютерной газеты. Тема - всё, что связано с IT, кроме обзора программ и сайтов: обзор железяки, гаджета, полезные советы и пр. Объём - 4,5-5 тысяч символов с пробелами плюс иллюстрация (возможно, меньше, если иллюстраций несколько или будут таблицы). Можно - рерайт, но глубокий. Срок - до четверга-пятницы. Предлагайте свою тему, стоимость 1000 символов и ссылку (прямую!) на свою статью аналогичной тематики.

В случае успешного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество.

Дабы не воровали друг у друга темы, предложения скрываются. :)

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ!

Предложения в аську, личку и на электронку - не рассматриваются (кроме готовых статей на продажу).

Ссылки на разнотемное портфолио, текстовые биржи и прочие подобные кучи материалов и кусочков - не рассматриваются. Нужна прямая ссылка на статью.

14 лет назад
voron_76
Роман 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Kkkoljan
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
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