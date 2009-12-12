Наполнение (оживление) форума

Есть форум посвященный сайтостроению для начинающих.

Нужно 5 - 10 человек для создания тем с вопросами от начинающих сайтостроителей (чайников) и оживления старых тем.

От каждого человека требуется до 50 сообщений, в дальнейшем возможно и больше.

1 рубль сообщение, оплата через ЯД по выходным ближе к вечеру.

Сообщение должно содержать минимум 200 символов.

Связь через ЛС.