Статья по налогам на форексе.

Есть форум посвященный сайтостроению для начинающих. Нужно 5 - 10 человек для создания тем с вопросами от начинающих сайтостроителей (чайников) и оживления старых тем. От каждого человека требуется до 50 сообщений, в дальнейшем возможно и больше. 1 рубль ...