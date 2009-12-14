SEO-Копирайтинг

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КопирайтингЗавершен46 заявок846 просмотров
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14 лет назад
ev9eniy
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
curious87
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
lananekrasova
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо за текст и проверки!
Заказчик на 100 баллов, не на 10, всем рекомендую, оплата сразу, без задержек!
Nasturcia_Petro
Анастасия 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$3
1 день
Огромное спасибо за текст!
Заказчик, который хорошо знает, что ему нужно и, соответственно, формирует техзадание четко и понятно. Оплата мгновенная. Рекомендую.
ladythebird
Ирина 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$2
1 день
Все ок, спасибо за оперативность =)
Благодарю за сотрудничество. Оперативно, четко, молниеносная оплата! Рекомендую всем такого заказчика.
Savo4ek
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо за работу!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Достойная оплата
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$5
1 день
Больше спасибо за отличный текст и вникание подробнее в суть задачи. А так же спасибо за различные варианты!
С Евгением очень интересно и легко работать. Темы дает классные, оплата за полученную работу - моментально. Платит достаточно, не мелочится, что в нашем деле большая редкость!
Svetik_M
46 летКазахстан
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Спасибо большое за работу!
Henoveva
Ирина 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$5
2 дня
Спасибо большое за работу и подход!
Приятно работать с Евгением - задание четкое, оплата моментальная. Рада сотрудничеству.
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$4
1 день
Все отлично спасибо!
Очень подробное ТЗ, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Большое спасибо!
Спасибо большое!
sfree
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо!
Спасибо за проект и своевременную оплату.
wizard_77
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Все хорошо, спасибо большое! Успехов в работе =)
Спасибо большое за сотрудничество. Приятно работать. Четко поставленное задание, оплата в срок. Прекрасный работодатель. Удачи и успехов в работе и в жизни.
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо за работу!
Спасибо за возможность с Вами работать. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата.
candy325
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$4
2 дня
Спасибо большое за работу! И за четкое следованию заданию!
Спасибо за приятное сотрудничество!
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все отлично, спасибо за работу!
Большое спасибо за заказ, обращайтесь.
mao-11
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Огромное спасибо за работу и за бонус!)
Работать с Евгением оказалось очень приятно - четкое ТЗ, примеры того, что хотелось бы получить в итоге, быстрая и, что самое главное, достойная оплата.
olya-writer
39 летИзраиль
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Большое спасибо за работу!
Отличный заказчик!Чёткое и подробное задание, моментальная оплата!
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