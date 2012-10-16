Тексты для сайта кейтеринговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок199 просмотров

необходимо написать такие тексты: о компании, услуги компании, главная странциа, 10 новостей

13 лет назад
zvs78
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$200
1 день
Александр, благодарю за работу! Все сделано, быстро и качественно. И что особенно приятно, тексты интересно читать не только роботам :) Рекомендую к сотрудничеству.
Превосходное сотрудничество, прошедшее на гребне позитивной волны. Владимир зарекомендовал себя, как компетентный заказчик, который ценит качественную работу. В общении - вежлив. Поэтому, с ним вдвойне приятно сотрудничать. Рекомендую. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику

    Доброе время суток! Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику. Объем - от 500 знаков без пробелов. В статьях должны упоминаться ключевые слова либо типов напитков (шампанское, вино, коньяк), ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется рерайтер

    $100

    Требуется рерайтер на постоянную работу. Исходники предлагаю, статьи не тяжелые, но необходимо вставить ключи. В прочем на каждое задания высылаю отдельные требования. Оплата 30- 40 руб. за тыс. знаков без пробелов. Работы много.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Ставка 50р за тыс. (со временем можно поднять до 65р, если понравится работа) Статьи нужны будут для разных сайтов, поэтому темы тоже разные. Требования: Наличие icq ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт параграфа

    До 08:30 утра 16 октября (то есть завтра) нужно отрерайтить 15 тысяч знаков текста исторической тематики Пишите цены. Файл прилагаю. Текст должен быть уникальным и читабельным. Возможна предоплата.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текста для ролика

    Здравствуйте,задача следующая написать текст для будущего ролика по использованию сайта. Всего понадобиться 3 текста: 1) регистрация 2) взносы 3) вывод денег Тоесть необходимо зайти на сайт,понять как что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить положение об оплате труда

    Положение об Оплате труда. Необходимо из представленного материала и "рыбы" положения (см.вложенный файл) сделать положение об оплате труда, включая систему KPI. Дополнительная литература предоставляется выбранному исполнителю на почту (KPI и мотивация персонала. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать "человеческий" заголовок по ключам

    Здравствуйте :) Есть список ключевых запросов (790 штук) по тематике "Компьютер. Программы для компьютера". Нужно на основе этого списка сделать 790 заголовков: 1. Заголовок должен быть "человеческим" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад