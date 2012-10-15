Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи). Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только ...
Копирайтер
Ставка 50р за тыс. (со временем можно поднять до 65р, если понравится работа)
Статьи нужны будут для разных сайтов, поэтому темы тоже разные.
Требования:
Наличие icq
Опыт
Не пропадать
Адекватность
Ответсвенность
Знать что такое ключи
Знать что такое etxt
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