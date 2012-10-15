Копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок276 просмотров

Ставка 50р за тыс. (со временем можно поднять до 65р, если понравится работа)

Статьи нужны будут для разных сайтов, поэтому темы тоже разные.

Требования:

Наличие icq

Опыт

Не пропадать

Адекватность

Ответсвенность

Знать что такое ключи

Знать что такое etxt

13 лет назад
dennikf
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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