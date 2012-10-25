Составить положение об оплате труда

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Завершен2 заявки156 просмотров

Положение об Оплате труда.

Необходимо из представленного материала и "рыбы" положения (см.вложенный файл) сделать положение об оплате труда, включая систему KPI.

Дополнительная литература предоставляется выбранному исполнителю на почту (KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов).

Специфика нашего бизнеса следующая: Наша компания типичное научно-производственная фирма. У нас есть НИР и ОКР, а так же мелкосерийное производство. Свойственны все типичные бизнес-процессы для производственного и научного бизнеса.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Zorenoc
Ирина 
64 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Ирина оперативно принялась выполнять задание, ответственно подошла к работе, не пропадала на выходных, уложилась в установленные сроки и со знанием дела подошла к вопросу. Профессионально выполнила работу.

Заявки фрилансеров

Zorenoc
Ирина 
64 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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