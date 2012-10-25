Составить положение об оплате труда

Положение об Оплате труда.

Необходимо из представленного материала и "рыбы" положения (см.вложенный файл) сделать положение об оплате труда, включая систему KPI.

Дополнительная литература предоставляется выбранному исполнителю на почту (KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов).

Специфика нашего бизнеса следующая: Наша компания типичное научно-производственная фирма. У нас есть НИР и ОКР, а так же мелкосерийное производство. Свойственны все типичные бизнес-процессы для производственного и научного бизнеса.