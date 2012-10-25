Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи). Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только ...
Составить положение об оплате труда
Положение об Оплате труда.
Необходимо из представленного материала и "рыбы" положения (см.вложенный файл) сделать положение об оплате труда, включая систему KPI.
Дополнительная литература предоставляется выбранному исполнителю на почту (KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов).
Специфика нашего бизнеса следующая: Наша компания типичное научно-производственная фирма. У нас есть НИР и ОКР, а так же мелкосерийное производство. Свойственны все типичные бизнес-процессы для производственного и научного бизнеса.
Выбранный исполнитель
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