Написание текста для ролика

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Завершен1 заявка169 просмотров

Здравствуйте,задача следующая написать текст для будущего ролика по использованию сайта.

Всего понадобиться 3 текста:

1) регистрация

2) взносы

3) вывод денег

Тоесть необходимо зайти на сайт,понять как что нажать и что получиться и написать об этом.Желателен опыт в таких работах.

Вход на сайт и краткую информацию дам.

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13 лет назад
Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо за качественно выполненную работу. Особенно понравилось творчесский подход и скорость выполнения! Рекомендую!
С Александром очень легко и приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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