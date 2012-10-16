Рерайт параграфа

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки124 просмотра

До 08:30 утра 16 октября (то есть завтра) нужно отрерайтить 15 тысяч знаков текста исторической тематики

Пишите цены. Файл прилагаю. Текст должен быть уникальным и читабельным. Возможна предоплата.

13 лет назад
kreed001
Евгений 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dymova777
Стелла 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, качественно, быстро и недорого выполнивший поставленную задачу! Рекомендуем всем, кто так или иначе хочет связать своё дело с качественным контентом. Мы в их числе!
Замечательный заказчик, с такими людьми приятно работать. Четкое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Dymova777
Стелла 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер

    Ставка 50р за тыс. (со временем можно поднять до 65р, если понравится работа) Статьи нужны будут для разных сайтов, поэтому темы тоже разные. Требования: Наличие icq ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текста для ролика

    Здравствуйте,задача следующая написать текст для будущего ролика по использованию сайта. Всего понадобиться 3 текста: 1) регистрация 2) взносы 3) вывод денег Тоесть необходимо зайти на сайт,понять как что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить положение об оплате труда

    Положение об Оплате труда. Необходимо из представленного материала и "рыбы" положения (см.вложенный файл) сделать положение об оплате труда, включая систему KPI. Дополнительная литература предоставляется выбранному исполнителю на почту (KPI и мотивация персонала. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать "человеческий" заголовок по ключам

    Здравствуйте :) Есть список ключевых запросов (790 штук) по тематике "Компьютер. Программы для компьютера". Нужно на основе этого списка сделать 790 заголовков: 1. Заголовок должен быть "человеческим" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Цикл статей для блога о покупках

    $2500

    Уважаемые фрилансеры. Необходимо несколько исполнителей для статей о покупках (шоппинг, новинки, дисконт), магазинах, способах экономии при покупках, обзоры новинок, личные впечатления о товарах. В общем всем, что связано с розничной торговлей ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент на сайт, группу ВК и речь для диктора

    На сайт который занимается разлочкой iPhone нужен текст на сайт, группу вконтакте, текст для видео слайдов, и речь для диктора который будет сопровождать своими комментариями. Вот по текстам и ихнему расположению на ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу в команду "писателя" (рерайтера-копирайтера)

    Здравствуйте , уважаемые вэблансеры! Ищу для долгосрочного сотрудничества в команду "рерайтера – коперайтера" в одном лице. требования: адекватность!, целеустремленность, трудолюбие, энергичность. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад