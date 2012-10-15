Доброе время суток! Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику. Объем - от 500 знаков без пробелов. В статьях должны упоминаться ключевые слова либо типов напитков (шампанское, вино, коньяк), ...
Требуется рерайтер
Требуется рерайтер на постоянную работу. Исходники предлагаю, статьи не тяжелые, но необходимо вставить ключи. В прочем на каждое задания высылаю отдельные требования. Оплата 30- 40 руб. за тыс. знаков без пробелов. Работы много.
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