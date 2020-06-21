Тексты на азербайджанском

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Завершен1 заявка207 просмотров

Слово Топаз писать как бренд Topaz, то есть не Topazda

5 лет назад
Liontex
Леони 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$96
1 день
Задание выполнено очень быстро! Тексты написаны грамотно с необходимой стилистикой носителя языка! Рекомендую!
Рекомендую. Без лишних вопросов все - тз понятное, оплата быстрая)

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад