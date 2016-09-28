Задача - написание пресс-релиза

КопирайтингЗакрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!Есть срочный заказ написать пресс-релиз.Для этого нужно ознакомиться с текстами и результатами исследования, выбрать в них самую интересную и полезную информацию для релиза.Объем релиза - не более 1 страница А4. Работа срочная, завтра вечером должна быть выполнена. Возьмете? 

7 лет назад
guest_14627894754697
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Статьи для медсайта.

    Здравствуйте! Нужно написать 1000 статей для медицинского портала.     Требования:     1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!!     2. ОБЯЗАТЕЛЬНО – писать как минимум 40 000 знаков в ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Задача: написать пресс-релиз по имеющимся материалам

    Ознакомиться с текстами и результатами исследования, выбрать самую интересную и полезную информацию для релиза.Объем релиза - не более 1 страница А4. Работа срочная, завтра вечером должны быть выполнена.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Глубокий рерайт 20 текстов

    Требуется прямой исполнитель по рерайту текстов, тематика: бизнес, налоги, финансы, учет, право. уникальность по текст ру не ниже 60%, не ниже 90% по адвего (с глубокой проверкой) или etxt (проверка рерайта). по срокам - минимум 2-3 текста ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание оптимизированных текстов для сайта http://vektehno.ru/

    $460

    Доброго времени суток Господа. Необходимо создание оптимизированных текстов для сайта http://vektehno.ru/. Объем 114000 знаков. Уникальность 100%. Целевая аудитория: Бизнес для Бизнеса, Бизнес для Клиентов. Дополнительная информация: Установка,обслуживание и продажа [b]систем безопасности[/b] и [b]систем видеонаблюдения[/b] в частности, является неотъемлемой частью работы нашей компании. Мы стараемся уделить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание оптимизированных текстов для сайта

    $120

    Доброго времени суток. Необходимо создать оптимизированные тексты для сайта http://araks.msk.ru. Объем 24000 знаков без пробелов, уникальность 100%, целевая аудитория - Бизнес для Бизнеса: рестораны, кафе, магазины. Дополнительная информация: Основные виды деятельности: - оптовая продажа овощей и фруктов; - собственное производство очищенных овощей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обсуждение в соц сетях

    Есть 7 групп в контакте региональных в которых планируется общение по новостройкам города.  Обязательно нужно быть в теме, т.е. знать какие проблемы у той или иной новостройки. Форумы в каждом регионе дадим.  Нужно начинать общение и поддерживать ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад