6 несложных лабораторных WinAPI

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка602 просмотра

8 вариант

Можно только программу(6 штук), без отчёта

до конца 22 июня

5 лет назад
guest_15927353014009
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
85 отзывов(-2)
5 лет назад