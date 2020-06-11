Проект в visual foxpro

Нужен человек для выполнения лабораторных работ (3 штуки) по предмету численные методы в краткие сроки! Пример задания: Здійснити поліноміальну інтерполяцію заданої функції. Я отправлю вам задания, скажете какие из них вы сможете сделать. Прошу писать ...