Лабораторная (управление)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт2 заявки628 просмотров

Ваши ценовые предложения будут рассмотрены.Нужно из данной методички выполнить лаб.раб №2 вариант 23. Срок выполнения –до 17.07. Гарантийный срок – до 25.07. 

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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