Написать математическое описание алгоритма LZW

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Необходимо написать математическое описание алгоритма компрессии и декомпрессии изображения/данных Lempel-Ziv-Welch. В качестве примера отправлю рабочий кодер/декодер данного алгоритма на базе matlab

5 лет назад
guest_15929948395487
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5 лет назад

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