Лабораторная (управление) 3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт2 заявки586 просмотров

Ваши ценовые предложения будут рассмотрены.Нужно из данной методички выполнить лаб.раб №3 вариант 23. Срок выполнения – до 17.07. Гарантийный срок – до 25.07. 

5 лет назад
guest_15932355850724
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
5 лет назад