необходимо написать 13 лабораторных работ, код должен быть написан как будто за 1 курс, необходимы к каждому коду блок-схемы. Задания брать отсюда https://studfile.net/preview/7069727/ в каждом задании выбирать 11 вариант
ЛР по интеллектуальному анализу данных на jupyter
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Вариант 24
MAGIC Gamma Telescope Data Set
Название файла: magic04.data
Ссылка: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MAGIC+Gamma+Telescope
Первый признак: fLength (столбец No 1)
Второй признак: fWidth (столбец No 2)
Класс: class (столбец No 11)
Алгоритмы: K-means, Affinity Propagation, Mean Shift, mini-batch K-Means
Меры качества: условная энтропия, парные меры TP, FN, FP, TN, индекс Rand
Найти лучший алгоритм кластеризации относительно меры качества: индекс Rand
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