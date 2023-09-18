ЛР по интеллектуальному анализу данных на jupyter

$10
Лабораторные работыЗакрытнет заявок8 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СРОЧНО!! ДЕДЛАЙН 22 СЕНТЯБРЯ

Выполнить ЛР на jupyter

Вариант 24

MAGIC Gamma Telescope Data Set

Название файла: magic04.data

Ссылка: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MAGIC+Gamma+Telescope

Первый признак: fLength (столбец No 1)

Второй признак: fWidth (столбец No 2)

Класс: class (столбец No 11)

Алгоритмы: K-means, Affinity Propagation, Mean Shift, mini-batch K-Means

Меры качества: условная энтропия, парные меры TP, FN, FP, TN, индекс Rand

Найти лучший алгоритм кластеризации относительно меры качества: индекс Rand

3 месяца назад
guest_16641391210499
Россия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям