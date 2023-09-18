ЛР по интеллектуальному анализу данных на jupyter

Сергей, добрый день! Меня зовут Даяна, хотела бы попросить вас помочь сделать лабораторную работу с помощью удаленного подключения на мой ноутбук (например anydesk) Задание звучит так: Произвести установку системы управления проектами Redmine в следующем окружении: любая система виртуализации ОС семейства ...