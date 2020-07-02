Ваши ценовые предложения будут рассмотрены.Нужно из данной методички выполнить лаб.раб №2 вариант 23. Срок выполнения –до 17.07. Гарантийный срок – до 25.07.
Сделать работы БЖД
Предмет: безпека життєдіяльності.Зробити всі практичні роботи в формат .docx по 14 варіанту.
Документ з завданнями нижче.
Перед тим як брати цей проект, перегляньте завдання та запропонуйте ціну виконання.
Також можете взяти одну чи декілька робіт з документа (не обов'язково всі).
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