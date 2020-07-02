Сделать работы БЖД

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт5 заявок597 просмотров

Предмет: безпека життєдіяльності.Зробити всі практичні роботи в формат .docx по 14 варіанту.

Документ з завданнями нижче.

Перед тим як брати цей проект, перегляньте завдання та запропонуйте ціну виконання.

Також можете взяти одну чи декілька робіт з документа (не обов'язково всі).

5 лет назад
guest_15937176856711
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад