Дизайн и визуализация водопада

Добрый день, Константин ﻿

Интересна вам работа по изменению дизайна старого водопада по новой идеи

у нас в голове есть идея, как мы примерно хотели видеть водопад, но до начала строительства хотели все это визуализировать для лучшего понимая

если вам интересна эта работа, могли бы осудить детали и стоимость услуг

спасибо