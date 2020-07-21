Нарисовать логотип
Анимация логотипа
Здравствуйте.
Нужно сделать лого для музыкального лейбла и для одного из артистов этого лейбла.
Заявки фрилансеров
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