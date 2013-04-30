Foodybox

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка109 просмотров

Логотип для проекта по продаже еды. Должен отражать суть проекта - коробка. Цветовая гамма коричнево-бежевая. Идея - hand made, organic, natural.

12 лет назад
foodybox
Татьяна 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Самое неожиданное и приятное знакомство на веблансе. Галина работа отразила всю суть нашего проекта. Мы не ожидали такого высокого качества работы. Лого было принято без правок. Отличное понимание потребностей клиента, высокий уровень профессионализма, прекрасные коммуникативные способности. Спасибо! Рекомендуем!
Сделали хорошую работу!)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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