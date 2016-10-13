Грамотный логотип.

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок334 просмотра
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Нужен логотип. Качественный логотип. Особого видения нет, нужны будут ваши идеи.

подробности по заданию с выбранным исполнителем.

7 лет назад
seo-lamer
Егоров 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$30
2 дня
сделано точно в срок. предложенно былонесколько вариантов.
Понравилось работать с Андреем! Своевременная оплата, интересное задание, буду рада продолжить сотрудничество)