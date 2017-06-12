Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок295 просмотров
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Создание логотипа.Техническую задачу вышлю по запросу. Просьба указать стоимость работы и выслать ссылку на Ваше портфолио. 

7 лет назад
guest_14627894754697
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$35
2 дня
Результатом работы и коммуникации осталась довольна.
Все отлично, замечательный заказчик!