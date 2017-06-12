Создание логотипа

Привет Всем! Ищу креативного человечка который поможет создать ЛОГОТИП, НАЗВАНИЕ моей будущей компании. Планирую создать компанию по пошиву и продаже "необычных" блузок, сумок по Украине, за ее пределами. Есть пару вариантов по названию компании, визуализации логотипа, цветовые решения. Время ...