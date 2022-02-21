Лого из фигмы в иллюстратор с сохранением цвета

Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок721 просмотр
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Лого из фигмы в иллюстратор с сохранением цвета

из rgb в cmyk без потери цвета

исходник есть в ai

2 года назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад