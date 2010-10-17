# 1 — $ 20

Требуется сделать логотип. Примерно такое ТЗ:

- Логотип содержит надпись "Ловец света" или может быть тоже самое на англ. "Light Catcher"

- Логотип для сайта фотографа и соответственно должен иметь такую тематику. С одной стороны должно быть понятно, что это логотип фотографа, с другой стороны можно, но не обязательно, обыграть слово свет.

- Логотип будет размещаться на сайте http://lightcatcher.ru в шапке (где сейчас написано просто "Ловец света")

- Нужно сделать логотип в двух вариантах: полноцвет и одноцветный на прозрачном фоне. В обоих вариантах он должен нормально смотреться. В одноцветном варианте логотип будет использоваться для watemark

На выходе: psd файл со слоями, оба логотипа в одном файле (одноцвет и полноцвет)

Вопросы и уточнения в ЛС, по icq 271080 или skype adminko.ru