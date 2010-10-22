Нужно разработать логотип, визитку и фирм. бланк

Нужен логотип новой фирме Фирма занимается продажей авто запчастей различных тюнинг фирм. Также возможен вариант в логотипе обыграть электронный адрес магазина. Подробная информация о фирме по почте или icq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нужно разработать логотип для фирмы
2. на его основе сделать шаблон для визитки + фирм. бланк
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подробности в приложении.
Обратите внимание !!!
Период проведения конкурса - 3 дня. Не затягивайте.
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