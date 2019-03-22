Мы занимаемся перфоманс маркетингом, сайта пока нет. Название: Traf DogИдея: вместо буквы a сделать значек @, и букву стилизовать под собаку/морду/след лапы .Картинка от заказчика во вложении, но это не то, к чему нужно стремится))