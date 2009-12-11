Логотип для интернет–магазина

Логотип лингвистического центра ABC Interlingua Желательно отразить в нем международную дружбу и прогресс человечества через общение на ин языках, хотя главное, чтобы просто он был тематически подходящим, запоминающимся и радующим глаз. Чтобы хотелось смотреть снова и ...