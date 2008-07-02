Логотип для сайта (текст картинкой)

# 1 — $

Логотип размером 250 x 35 пикселей

на белом фоне, надпись обьемными буквами серым шрифтом или около того, с тенями.

надпись можно не на весь рисунок (белый фон), чтоб не было слишом растянуто.

на лого должно быть написано название домена.

За подходящее лого плачу 10 уе