Логотип для сайта (текст картинкой)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок386 просмотров
#1$

Логотип размером 250 x 35 пикселей

на белом фоне, надпись обьемными буквами серым шрифтом или около того, с тенями.

надпись можно не на весь рисунок (белый фон), чтоб не было слишом растянуто.

на лого должно быть написано название домена.

За подходящее лого плачу 10 уе

17 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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