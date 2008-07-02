Объявляется конкурс на лучший логотип для компании "Спектр Интер Групп" (Лого также должно быть в украинском варианте "Спектр Інтер Груп") Наша компания была образована в результате слияния 3-х направлений, не связанных между собой. ...
Шапка для сайта Allfree4you
Нужно сделать логотип для сайта, ничего шаманить не нужно просто красиво написать, лого должно быть с элементами золота, диамантов, подробности в аське. 356609395
прикрепил пример на чем будет лежать сам логотип
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Очень нужно разработать логотип для туристической компании, используя буквы "Ю" и "Г", что-то яркое, современное, запоминающееся конечно. Преимущество отдается ярким жизнеутверждающим цветам. Возможно долговременное сотрудничество.Логотипы и Знаки114 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо создать логотип для компании, занимающейся продажей кондиционеров и систем отопления. Логотип необходим только для размещения на сайте. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и портфолио. За дополнительной информацией ...Закрыт17 лет назад
- $10
Необходимо переделать логотип для интернет магазина Текущее лого - http://1405.ru/design/user/default/images/0152.gif Что надо сделать: Преобразовать шрифты, сохранив структуру (т.е. оставить шрифт тот же, но сделать покрасивее) шрифты ...Завершен17 лет назад
- $50
ТЗ после Вашего предложения сроков и цены. Обязательные условия - без использования шаблонов логотипов и готовых шрифтов.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен логотип для новой версии моего персонального сайта. Разработка новой версии находится по адресу http://www.easylife.by (возможны отключения, т.к. веду работы). Логотип будет закрывать надпись Easy Life Design. Логотип обязательно содержит "Easy Life ...Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Надо нарисовать логотип для компании ОКОНИКОФФ – желательно обыграть знак "ОК" – сделайте несколько эскизов чтобы можно было выбрать основной для полной доработки.лишней работы делать не надо. За быстрое и качественное исполнение – ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать логотип. Сроки до завтра по Московскому времени. Потробности и информация при переписки. Бюджет не большой 10$ + отзыв.Завершен17 лет назад
На тему развития и промышленость. Подробности пишу в личку Оставляйте свови цены и ICQ.Завершен17 лет назад
Нужен логотип и визитка для интернет-магазинаЗавершен17 лет назад