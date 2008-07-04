Ремейк логотипа для интернет магазина FLASH

$10
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Завершен11 заявок392 просмотра

Необходимо переделать логотип для интернет магазина

Текущее лого - http://1405.ru/design/user/default/images/0152.gif

Что надо сделать:

Преобразовать шрифты, сохранив структуру (т.е. оставить шрифт тот же, но сделать покрасивее) шрифты утеряны.

Нормально санимировать шарик. Добавить отблески и мерцания.

Итог 2 swf файла (менять размер флешки не умею :)):

250х106 пикселей и 354x150 пикселей

17 лет назад
killerok
Егор 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$10
Работы выполнена на 6 баллов из 5. Качественный и профессиональный подход к делу. Очень рад что посотрудничал с таким специалистом.
Премного благодарен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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