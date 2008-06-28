Логотип для компании ОКОНИКОФФ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок851 просмотр
#1$

Надо нарисовать логотип для компании ОКОНИКОФФ – желательно обыграть знак "ОК" – сделайте несколько эскизов чтобы можно было выбрать основной для полной доработки.лишней работы делать не надо.

За быстрое и качественное исполнение – премия и заказ на разработку дизайна сайта.

17 лет назад
bulgarus
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17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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