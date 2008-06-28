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Надо нарисовать логотип для компании ОКОНИКОФФ – желательно обыграть знак "ОК" – сделайте несколько эскизов чтобы можно было выбрать основной для полной доработки.лишней работы делать не надо.

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