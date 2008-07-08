Здравствуйте! Есть логотип. Но что-то с ним не так. Его необходимо либо видоизменить до "гармоничного" вида, либо сделать новый. Бюджет не более 50 $, так что с ценой выше ...
Разработка логотипа
Требуется разработать логотип. Сроки до завтра по Московскому времени.
Потробности и информация при переписки. Бюджет не большой 10$ + отзыв.
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