Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки602 просмотра

Требуется разработать логотип. Сроки до завтра по Московскому времени.

Потробности и информация при переписки. Бюджет не большой 10$ + отзыв.

17 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sitesfaction
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$30
Сделал быстро и качественно, то что нужно было. Советую.
Хороший заказчик - чётко поставленная задача, все замечания по делу, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sitesfaction
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад