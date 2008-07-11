Конкурс на лучший логотип для компании

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Завершен76 заявок3763 просмотра
#1$

Объявляется конкурс на лучший логотип для компании "Спектр Интер Групп" (Лого также должно быть в украинском варианте "Спектр Інтер Груп")

Наша компания была образована в результате слияния 3-х направлений, не связанных между собой.

Предпочтительные цвета: красный и белый, возможно дополнительно серый.

Никаких шаблонов или украденных идей!

Компания имеет 3, не связанных между собой, направления, поэтому лого должно быть нейтральным и подходить для любого вида деятельности.

Нет смысла рисовать спектр цвета, мы не занимаемся оптикой.

17 лет назад
artemida_design
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Победитель конкурса

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Несомненный победитель конкурса на лучший логотип. После получения эскизов Алексея, практически все логотипы других участников даже не рассматривались. Уровень работы и задумки выше всяких похвал. Это действительно профи своего дела!
Оплата в срок ...Рекомендую

Заявки фрилансеров

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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