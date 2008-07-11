Здравствуйте! Есть логотип. Но что-то с ним не так. Его необходимо либо видоизменить до "гармоничного" вида, либо сделать новый. Бюджет не более 50 $, так что с ценой выше ...
Конкурс на лучший логотип для компании
Объявляется конкурс на лучший логотип для компании "Спектр Интер Групп" (Лого также должно быть в украинском варианте "Спектр Інтер Груп")
Наша компания была образована в результате слияния 3-х направлений, не связанных между собой.
Предпочтительные цвета: красный и белый, возможно дополнительно серый.
Никаких шаблонов или украденных идей!
Компания имеет 3, не связанных между собой, направления, поэтому лого должно быть нейтральным и подходить для любого вида деятельности.
Нет смысла рисовать спектр цвета, мы не занимаемся оптикой.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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