Здравствуйте! Есть логотип. Но что-то с ним не так. Его необходимо либо видоизменить до "гармоничного" вида, либо сделать новый. Бюджет не более 50 $, так что с ценой выше ...
Логотип для персонального сайта
Нужен логотип для новой версии моего персонального сайта. Разработка новой версии находится по адресу http://www.easylife.by (возможны отключения, т.к. веду работы).
Логотип будет закрывать надпись Easy Life Design. Логотип обязательно содержит "Easy Life Design" и картинку, предпочтение бабочке (старая версия http://www.design.easylife.by , на нее не стоит равняться). Design должно быть легко изменяемым, в дальнейшем планирую дополнительные услуги.
Вышеперечисленное мои пожелания, если у Вас есть идеи получше и Вы уверены они лучше, можно проигнорировать и сделать по своему. В вашем распоряжении вся шапка сайта.
- Предоплаты нет.
- Исполнитель с портфолио имеет больший шанс.
- Первоначальное видение лого присылайте на [email protected] (работать в слепую не вижу смысла).
- По всем интересующим вопросам стучаться в личку, читаю ежедневно.
- Любой пункт можно обсудить.
Сроки Ваши. Цена Ваша, но не перестарайтесь.
Заявки фрилансеров
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