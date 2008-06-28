Логотип для персонального сайта

Нужен логотип для новой версии моего персонального сайта. Разработка новой версии находится по адресу http://www.easylife.by (возможны отключения, т.к. веду работы).

Логотип будет закрывать надпись Easy Life Design. Логотип обязательно содержит "Easy Life Design" и картинку, предпочтение бабочке (старая версия http://www.design.easylife.by , на нее не стоит равняться). Design должно быть легко изменяемым, в дальнейшем планирую дополнительные услуги.

Вышеперечисленное мои пожелания, если у Вас есть идеи получше и Вы уверены они лучше, можно проигнорировать и сделать по своему. В вашем распоряжении вся шапка сайта.

- Предоплаты нет.

- Исполнитель с портфолио имеет больший шанс.

- Первоначальное видение лого присылайте на [email protected] (работать в слепую не вижу смысла).

- По всем интересующим вопросам стучаться в личку, читаю ежедневно.

- Любой пункт можно обсудить.

Сроки Ваши. Цена Ваша, но не перестарайтесь.