Создание логотипа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка398 просмотров

Необходимо создать логотип для компании, занимающейся продажей кондиционеров и систем отопления.

Логотип необходим только для размещения на сайте.

Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и портфолио.

За дополнительной информацией обращаться в личку либо по ICQ

17 лет назад
vchekm
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Krow
37 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Krow
37 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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