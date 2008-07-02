Логотип для магазина детской обуви.

Срочно нужно придумать логотип сети магазинов обуви для детей и подростков "1000 и одна туфелька".

В приложении написание названия магазинов, которым пользуемся в настоящее время.

Цвета: оранжевый, синий, белый - нравятся. Но можно предложить и другие.

Логотип будет использован для наружной рекламы, на сайте, в полиграфии и т.д.

Для наружной рекламы необходимо вписаться в соотношение сторон 3,9:1.

При необходимости вышлю варианты логотипов, которые были предложены, но не приняты.

Необходимо учесть, что продаем не только детскую, но и подростковую обувь.

Просьба присылать первоначальное видение логотипа на [email protected].

С удовольствием отвечу на все вопросы.

Возможно продление сотрудничества по дизайну нашего сайта и оформлению магазинов.