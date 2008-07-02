Логотип для магазина детской обуви.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт68 заявок894 просмотра

Срочно нужно придумать логотип сети магазинов обуви для детей и подростков "1000 и одна туфелька".

В приложении написание названия магазинов, которым пользуемся в настоящее время.

Цвета: оранжевый, синий, белый - нравятся. Но можно предложить и другие.

Логотип будет использован для наружной рекламы, на сайте, в полиграфии и т.д.

Для наружной рекламы необходимо вписаться в соотношение сторон 3,9:1.

При необходимости вышлю варианты логотипов, которые были предложены, но не приняты.

Необходимо учесть, что продаем не только детскую, но и подростковую обувь.

Просьба присылать первоначальное видение логотипа на [email protected].

С удовольствием отвечу на все вопросы.

Возможно продление сотрудничества по дизайну нашего сайта и оформлению магазинов.

17 лет назад
tufelka-spb
Наталья 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Лого и фирменный стиль оконной компании

    $200

    Необходимо разработать логотип крупной компании, специализирующейся на производстве, продаже и установке оконных конструкций из ПВХ. Есть только название компании. "Единый Оконный Центр". Желателен трехцветный стиль (любые классические сочетания), но чтобы в черно-белом варианте тоже смотрелся. ...

    Логотипы и Знаки126 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конкурс на лучший логотип для компании

    Объявляется конкурс на лучший логотип для компании "Спектр Интер Групп" (Лого также должно быть в украинском варианте "Спектр Інтер Груп") Наша компания была образована в результате слияния 3-х направлений, не связанных между собой. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип

    $9

    Требуется нарисовать логотип для сайта "Web-island", основные требования: 1. Заглавная буква W должна быть составлена из 4 перекрещенных пальм на небольом островке 2. Размер логотипа 300 на 80 3. Фон белый ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шапка для сайта Allfree4you

    $10

    Нужно сделать логотип для сайта, ничего шаманить не нужно просто красиво написать, лого должно быть с элементами золота, диамантов, подробности в аське. 356609395 прикрепил пример на чем будет лежать сам логотип

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать логотип

    $250

    Очень нужно разработать логотип для туристической компании, используя буквы "Ю" и "Г", что-то яркое, современное, запоминающееся конечно. Преимущество отдается ярким жизнеутверждающим цветам. Возможно долговременное сотрудничество.

    Логотипы и Знаки114 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание логотипа

    $150

    Необходимо создать логотип для компании, занимающейся продажей кондиционеров и систем отопления. Логотип необходим только для размещения на сайте. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и портфолио. За дополнительной информацией ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ремейк логотипа для интернет магазина FLASH

    $10

    Необходимо переделать логотип для интернет магазина Текущее лого - http://1405.ru/design/user/default/images/0152.gif Что надо сделать: Преобразовать шрифты, сохранив структуру (т.е. оставить шрифт тот же, но сделать покрасивее) шрифты ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для персонального сайта

    Нужен логотип для новой версии моего персонального сайта. Разработка новой версии находится по адресу http://www.easylife.by (возможны отключения, т.к. веду работы). Логотип будет закрывать надпись Easy Life Design. Логотип обязательно содержит "Easy Life ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип для компании ОКОНИКОФФ

    $50

    Надо нарисовать логотип для компании ОКОНИКОФФ – желательно обыграть знак "ОК" – сделайте несколько эскизов чтобы можно было выбрать основной для полной доработки.лишней работы делать не надо. За быстрое и качественное исполнение – ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад