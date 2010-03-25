Логотип фитнес проекта

Необходимо разработать логотип проекта, который будет представлять собой социальную сеть людей, занимающихся спортом и фитнесом и ведущих здоровый образ жизни. Более подробно после просмотра портфолио и указанных сроках и стоимости.

Огромным плюсом будет нахождение исполнителя в Москве, но это не главное.