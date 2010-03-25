Логотип фитнес проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт56 заявок548 просмотров

Необходимо разработать логотип проекта, который будет представлять собой социальную сеть людей, занимающихся спортом и фитнесом и ведущих здоровый образ жизни. Более подробно после просмотра портфолио и указанных сроках и стоимости.

Огромным плюсом будет нахождение исполнителя в Москве, но это не главное.

15 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров