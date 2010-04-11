Требуется зделать логотип для сайта.
Простой логотип для сайта
Требуется логотип для вновь открывающегося портала города Тамбова.
Предпологается, что логотип будет представлять собой стилизованное (упрощенное) изображение герба Тамбова.
Выбранный исполнитель
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