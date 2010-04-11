Простой логотип для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки357 просмотров

Требуется логотип для вновь открывающегося портала города Тамбова.

Предпологается, что логотип будет представлять собой стилизованное (упрощенное) изображение герба Тамбова.

15 лет назад
Volzok
55 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Ответственный, самостоятельный фрилансер.
Довольна сотрудничеством! Евгений дал четкое задание, оплату произвел своевременно.

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад