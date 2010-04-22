Придумать логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен107 заявок5261 просмотр
#1$50

- Компания занимается ремонтом и заправкой принтеров.

- Основное направление заправка цветных и обычных картриджей только для лазерных(!) принтеров.

- Также осуществляем ремонт и продажу принтеров

- Название компании "ТонГруп" - от слова "тонер" - порошок, которым заправляются картриджи

- Цветовая CMYK - палитра приветствуется

По всем дополнительным уточняющим вопросам прошу в личные сообщения.

15 лет назад
producer
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Foxydash
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1
Сработались замечально. Все пожелания по доработке логотипа Дарья делала оперативно. Сотрудничеством доволен.
Спасибо за приятное и оперативное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Foxydash
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1