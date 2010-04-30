Логотип для итальянского кафе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок512 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработать в векторе логотип для итальянского семейного кафе "ИТАЛОНИЯ".

Логотип состоит только из названия.

Буквы должны легко читаться.

Не более двух цветов.

Возможно, букву "О" изобразить в виде улыбающегося и облизывающегося "смайлика", но рассмотрю и ваши варианты.

15 лет назад
Sti88
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

natalu4ka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

natalu4ka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад