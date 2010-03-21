Требуется нарисовать красивый логотип для сайта Главные критерии это цена, если ваша работа меня устроит дам ещё работу Описывайте пожалуйста ниже и не пишите мне в ПМ буду игнорировать, можно писать в асю ...
Логотип в шапку сайта
Логотип кровельной компании. Нужен объемный вид букв накрытых крышами.
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