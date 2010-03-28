Логотип

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Завершен9 заявок414 просмотров

Требуется нарисовать красивый логотип для сайта

Главные критерии это цена, если ваша работа меня устроит дам ещё работу

Описывайте пожалуйста ниже и не пишите мне в ПМ буду игнорировать, можно писать в асю 222277803 в тексте обязательно цена сроки и ссылка на ваши работы, в другом формате заявки не приемлемы !

Спасибо, жду ваших предложений!

15 лет назад
ProWebDevSeo
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад
$10
1 день
Справился с работой на все 100% советую Также учёл все мои пожелания и творчески их воплотил в реальность Одним словом мастер своего дела!
Сотрудничал с Евгением. Всё ок.

Заявки фрилансеров

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад