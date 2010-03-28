Требуется нарисовать красивый логотип для сайта

Главные критерии это цена, если ваша работа меня устроит дам ещё работу

Описывайте пожалуйста ниже и не пишите мне в ПМ буду игнорировать, можно писать в асю 222277803 в тексте обязательно цена сроки и ссылка на ваши работы, в другом формате заявки не приемлемы !

Спасибо, жду ваших предложений!