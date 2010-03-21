Нужно создать логотип организации

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Закрыт24 заявки309 просмотров

Нужно создать логотип будущей всеукраинской организации "Комітет економічної безпеки України", Національне агенство економічних реформ, Національне агентство енергетичної безпеки.

Несрочно.

Оплата по факту.

15 лет назад
v0909
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров