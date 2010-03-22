Лого для благотворительного проекта

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Закрыт17 заявок283 просмотра

Друзья,

есть замечательный благотворительный проект в г. Кривой Рог – молодежно-подростковый центр ШELTER+. Подробнее о том, что мы делаем, здесь: www.shelter-plus.com

проект вырос с маленькой частной инициативы в довольно большое движение. очень нужен качественный логотип, который бы вписался на данный сайт и мог использоваться в многочисленной печатной продукции – от бланка до бигборда.

кратко об ожиданиях: у ШELTER+ довольно широкие возрастные рамки аудитории – от 6-летних детей до молодежи. Лого должно быть достаточно современным, но в то же время не шокировать партнеров предпенсионного возраста.

кроме того, ШELTER+ объединяет массу разнообразных проектов – от лагерей для маленьких детей до конкурсов для молодых рок-групп.

если получится отразить идею убежища (shelter (англ.) – убежище), то есть безопасного, комфортного места и в то же время объединить ее с идеей динамичного движения – будет вообще отлично.

на данный момент есть временный логотип, нарисованный на скорую руку. нужно сохранить написание, используемое в нем (Ш- русская, остальные буквы английские), обязательно использовать знак "плюс" и сделать вариант с использованием слогана (корисне з приємним – укр.; полезное с приятным – рус.)

денег, как вы понимаете, много нет, но, надеемся, здесь есть неравнодушные люди, готовые поддержать благотворительную иннициативу.

15 лет назад
shelter-plus
Морозов Юл 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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