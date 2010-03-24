Приватный проект для alijane

К сожалению, Алексей оказался очень не порядочным человеком. Оплатил только 10 долларов из 30, и то только после моих долгих и упорных писем в аську. После того как я отправила ему исходники, понадеявшись на его порядочность, просто перестал отвечать на письма и оставшуюся сумму так и не отдал. Очень неприятно, что бывают такие заказчики.