Приватный проект для alijane

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки199 просмотров

Требуется зделать логотип для сайта.

15 лет назад
worderes
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
4 дня
К сожалению, Алексей оказался очень не порядочным человеком. Оплатил только 10 долларов из 30, и то только после моих долгих и упорных писем в аську. После того как я отправила ему исходники, понадеявшись на его порядочность, просто перестал отвечать на письма и оставшуюся сумму так и не отдал. Очень неприятно, что бывают такие заказчики.

Заявки фрилансеров

alijane
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип к сайту (тематика: страны, путешествия)

    $20

    Тематика сайта (страны, путешествие и отдых) putevoditel.net В логотип должно входить слово «путеводитель» написанное по русски и графическая составляющая должна быть тематическая. Пожелание сделать ввиде web 2.0 или около того с эффектом объема ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип на примере элиментов фирменного стиля (визитка, бланк, конверт). Более подробное техническое задание готов выслать каждому желающему участвовать в работе. Пишите сюда: [email protected]

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа

    $120

    Нужно разработать логотип транспортной компании ООО "ГОСКОМТРАНС" Логотип нужно сделать двух форматов: psd и для печати в полиграфии (наверное кореловский) Бюджет не большой, цены не завышайте. Строго оплата в рублях!!!

    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн кредитной карты

    ВНИМАНИЕ ОЗНАКОМТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ НА САЙТЕ БАНКА Требуется сделать дизайн кредитной карты, 2 лого банка и компании НА ОДНОЙ КАРТЕ, корп цвета красный белый, нужна яркая запоминающая ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать логотип компании

    $50

    - Компания занимается ремонтом и заправкой принтеров. - Основное направление заправка цветных и обычных картриджей только для лазерных(!) принтеров. - Также осуществляем ремонт и продажу принтеров - Название компании "ТонГруп" - от ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого для благотворительного проекта

    Друзья, есть замечательный благотворительный проект в г. Кривой Рог – молодежно-подростковый центр ШELTER+. Подробнее о том, что мы делаем, здесь: www.shelter-plus.com проект вырос с маленькой частной инициативы ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для итальянского кафе

    $50

    Здравствуйте! Требуется разработать в векторе логотип для итальянского семейного кафе "ИТАЛОНИЯ". Логотип состоит только из названия. Буквы должны легко читаться. Не более двух цветов. Возможно, букву "О" изобразить в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад