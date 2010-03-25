Логотип для магазина рассады и цветов

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок312 просмотров

Нужен логотип, 2 варианта. В современном стиле.

Идея такая: рисованный домик (или крыша домика с трубой) и надпись Зеленый дом

Похожий сайт http://www.1d.ru.

Логотип у них тоже неплохо сделан.

Пишите цену, пожалуйста.

Срок - 1 день.

15 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
За 10 минут сделал 2 варианта - все как надо, молодец!
Небольшая работка, сразу же оплачена. Было приятно работать

Заявки фрилансеров

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн кредитной карты

    ВНИМАНИЕ ОЗНАКОМТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ НА САЙТЕ БАНКА Требуется сделать дизайн кредитной карты, 2 лого банка и компании НА ОДНОЙ КАРТЕ, корп цвета красный белый, нужна яркая запоминающая ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать логотип компании

    $50

    - Компания занимается ремонтом и заправкой принтеров. - Основное направление заправка цветных и обычных картриджей только для лазерных(!) принтеров. - Также осуществляем ремонт и продажу принтеров - Название компании "ТонГруп" - от ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого для благотворительного проекта

    Друзья, есть замечательный благотворительный проект в г. Кривой Рог – молодежно-подростковый центр ШELTER+. Подробнее о том, что мы делаем, здесь: www.shelter-plus.com проект вырос с маленькой частной инициативы ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для итальянского кафе

    $50

    Здравствуйте! Требуется разработать в векторе логотип для итальянского семейного кафе "ИТАЛОНИЯ". Логотип состоит только из названия. Буквы должны легко читаться. Не более двух цветов. Возможно, букву "О" изобразить в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно создать логотип организации

    Нужно создать логотип будущей всеукраинской организации "Комітет економічної безпеки України", Національне агенство економічних реформ, Національне агентство енергетичної безпеки. Несрочно. Оплата по факту.

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип

    Требуется нарисовать красивый логотип для сайта Главные критерии это цена, если ваша работа меня устроит дам ещё работу Описывайте пожалуйста ниже и не пишите мне в ПМ буду игнорировать, можно писать в асю ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина. Тема - компьютерные игры и игровые приставки. Логотип должен выглядеть солидно, но и соответствовать теме, можно использовать картинки современных приставок (ps3, psp итд.).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад