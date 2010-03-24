Логотип кровельной компании. Нужен объемный вид букв накрытых крышами.
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип на примере элиментов фирменного стиля (визитка, бланк, конверт). Более подробное техническое задание готов выслать каждому желающему участвовать в работе. Пишите сюда: [email protected]
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